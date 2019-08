5 ago 2019

Madre e hija han vuelto a protagonizar uno de los looks veraniegos más buscados del momento y es que está claro que, tanto Vicky Martín Berrocal como Alba Díaz, llevan el gusto por la moda en sus venas. Esto ya nos lo han demostrado innumerables veces e incluso con gustos muy similares como la falda de Zara animal print que Alba Díaz de roba a Vicky Martín Berrocal y esta vez ha vuelto a ocurrir, pero con otra prenda viral y al contrario.

Ahora la la 'ladrona' del look ha sido la diseñadora, que no ha podido resistirse a copiarle el vestido más bohemio que le hemos visto a Alba Díaz durante sus vacaciones y que una vez más pertenece a su firma favorita, Zara. Un nuevo vestido ideal para usar en el día a día, durante nuestras vacaciones, para pasear por la orilla en la playa o simplemente para conseguir uno de esos looks súper estilosos, cómodos y fresquitos que tanto nos gusta llevar en verano.

Vicky Martín Berrocal lo ha lucido en una de sus recientes publicaciones de Instagram en la que ha escrito: "Alba Díaz, a ti te queda muchooooooo mejor".

Lo cierto es que nosotras aún no nos hemos puesto de acuerdo a quién de las dos les queda mejor este vestido largo con diseño hippie. Pero lo que sí sabemos, después de habérselo visto también a la influencer Marta Riumbau, es que tenemos claras dos cosas: ¡Es el nuevo vestido viral! y ¡lo queremos!

Y aún estás de suerte porque este diseño aún se encuentra disponible en la web de Zara por 39,95 euros, pero ¡date prisa! porque ya han tenido que reponerlo varias veces y esta podría ser la última oportunidad de hacerte con él...

Vestido amplio de cuello redondo con cordón y aplicación de abalorios, 39,95 euros. pinit Zara.

¿Aún no lo tienes en tu armario?

