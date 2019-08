27 ago 2019

Después de esos días de playa, piscina y sol, ahora ha llegado el momento de lucir bronceado con todos esos vestidos fresquitos y veraniegos que hemos estado seleccionando esta temporada. Y aunque ya tengamos nuestra mente puesta en los looks de entretiempo, nosotras aún seguimos pensando en esos looks perfectos para las últimas noches de verano. Y es que si hace unos días caímos rendidas al vestido de lentejuelas de Mery Turiel, hoy no hemos podido resistirnos a fichar otro más para la lista y esta vez se lo hemos visto a Andrea Rueda.

Así es, la influencer lo ha compartido en una de sus recientes publicaciones de Instagram y no puede parecernos más ideal sobre todo por su espalda escotada y por ese diseño corto que es perfecto para las más bajitas porque alarga visualmente las piernas y te hará parecer más alta.

Pero si a todo esto le añadimos que cuenta con acabado satinado en un color teja que nos parece ideal para resaltar el bronceado y que además cuenta con tirantes finos y cruzados en la espalda, entonces ahora sí que podemos asegurarte de que se trata del vestido más sexy y favorecedor del verano.

Está claro que es el perfecto comodín para las noches de verano e incluso para tus looks de fiesta y tenemos buenas noticias porque ¡hemos dado con él!

De hecho, hemos encontrado este minivestido camisola de tirantes finos, con parte posterior acordonada y acabado muy brillante en satén, en Asos y por 44,99 euros.

Pero te recomendamos que te des prisa en hacerte con él y no solo porque ya contemos las semanas para dar la bienvenida al otoño, sino porque este diseño está arrasando en la web de la firma. Tanto es así que muchas de las tallas ya han desaparecido de la web ¡No te quedes sin él!