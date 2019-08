28 ago 2019

Durante las vacaciones de verano las influencers se relajan. Dejan el maquillaje a un lado -como Cristina Pedroche-, llevan looks más informales o van, directamente, en bañador o bikini. Y nos encanta, porque nosotras hacemos exacatmente lo mismo y nos viene bien fichar looks para ir a la playa que, a priori, no se nos hubieran ocurrido a nosotras. Es lo que nos ha pasado con este sencillísimo estilismo de la influencer Paula Moya (@paula.loves), que ha llevado como vestido una camiseta oversize de Zara. Y con un resultado de 10.

Últimamente no le quitamos ojo a esta influencer. Ya nos sorprendía hace unos días con el perfecto vestido de invitada de las rebajas y ahora lo ahce con una prenda mucho más informal y sencilla: la camiseta de Zara. Se trata de un modelo oversize con un personaje de Disney, la niña de la película Monstruos S.A. Ella la lleva como vestido, directamente. ¿El resultado? Un look desenfadado para ir a la playa que le hace sacar a Paula su niña interior.

Camiseta de Monstruos S.A de la nueva colección de Zara. pinit zara

La camiseta de Zara es esta, de nueva colección y cuesta 15,95 euros. Hay talla desde la S hasta la XL pero si la quieres llevar como Paula, hazte con una talla más de la que sueles llevar habitualmente.

Y saca, tú también, la niña que llevas dentro para disfrutar de los últimos días del verano.