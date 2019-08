28 ago 2019

La vuelta al trabajo está siendo demasiado dura para Cristina Pedroche y lo está demostrando a través de las redes. Después del fatídico regreso de su viaje a Asia y de la censura que ha sufrido en Instagram, la colaboradora ha publicado una imagen recordando uno de los lugares paradisíacos que ha visitado durante sus vacaciones. Saliéndose de sus últimos looks en bikini a los que nos tenía acostumbradas, en dicha fotografía Pedroche ha lucido uno de los conjuntos más sexys que le hemos visto hasta ahora y cómo no, es de su marca favorita.

Recordando lo feliz que era "en el paraíso", la presentadora ha compartido un estilismo formado por uncrop top de tirantes con nudo en el pecho y falda larga con abertura. Dos prendas estampadas en tonos azules, rosas y grises que combinó con unas sandalias de Ipanema y una flor en el pelo. El conjunto es de Capriche, una de sus firma favoritas y que también gusta mucho a su compañera Anna Simon (a quien regaló uno de estos conjuntos) y a Paula Echevarría.

La colaboradora de Zapeando se fue de compras a Capriche antes de viajar a Asia y se llevó este conjunto que estrenó para ir a la playa. Un look ideal, cómodo y sexy que le sienta de maravilla y con el que ha conseguido que, ahora más que nunca, no queramos que se termine el verano. La pena es que al parecer el conjunto está agotado en la web de la firma y, aunque hay otros similares, de momento no podremos copiarle este lookazo a Pedroche.