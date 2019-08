29 ago 2019

Tras estos meses de altas temperaturas, playa y chiringuitos, nos quedan las últimas semanas de verano y con ellas la cuenta atrás para la bajada de temperaturas. Y nosotras tampoco queremos renunciar todavía a todo lo que trae consigo el verano, pero la realidad es que ya va siendo hora de que fichemos esas prendas que tendremos que añadir en nuestro fondo de armario de cara al cambio de temperaturas.

Y precisamente por eso, nos hemos fijado en los looks que María José Lozano (hermana de la influencer Marta Lozano) ha llevado a uno de los destinos del país en los que el entretiempo siempre está presente (incluso en verano), Asturias. Allí ha pasado unos días de vacaciones y no hemos pasado por alto ninguno de sus looks, pero concretamente uno en el que hemos reconocido una de las prendas más complicadas que hemos visto en la nueva colección de Zara.

Nos referimos a una sobrecamisa de cuadros blancos y verdes con cuello solapa y con diseño oversize, de la que aún no nos habíamos decidido con qué combinarla este próximo otoño e incluso la dábamos por imposible en nuestros looks, pero la influencer ha sabido sacarle el máximo partido con tres sencillos básicos de armario:





La influencer la ha lucido añadiendo un cinturón con hebilla y en color negro ¡ Todo un lookazo! pinit Instagram.

Para conseguir un lookazo como la instagramer solo necesitarás tus jeans favoritos, unas botas militares y como toque estrella, un cinturón negro de hebilla que ajuste la sobrecamisa a la cintura y ¡voilá! Lookazo y además ideal para afinar la zona de la cintura.

Jeans y unas botas militares son todo lo que necesitas para completar este look. pinit Instagram.

A nosotras esta nueva idea para combinarla nos ha convencido y parece que en Zara han optado también por combinarla con un cinturón muy similar al que le hemos visto a la influencer y con unas botas militares en color blanco y todo rematado con un vestido negro midi con volantes súper elegante.

¡Un estilismo solo apto para las más valientes!

Sobrecamisa de cuadros, con cuello solapa y manga larga, 39,95 euros. pinit Zara.

¿Y tú? ¿Te atreverías a incluirla en alguno de tus looks esta próxima temporada?