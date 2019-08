30 ago 2019

Anoche se estrenaba en Madrid la segunda temporada de Élite, de Netflix, y por la alfombra roja pasaron todos los protagonistas de la serie. Entre ellos, Miguel Bernardeau, uno de los integrantes del reparto de la serie española y novio de Aitana Ocaña. Y esta vez Miguel no se dejó a su chica en casa, solo que ella no quiso posar en la alfombra roja. Suponemos que para no restarle protagonismo a los jóvenes y guapos actores de la serie, entre ellos Ester Expósito, que no solo posaba espectacular sobre la alfombra roja de la noche, también deslumbró por la mañana con un minivestido de flecos de Dolores Promesas.

A pesar de no pararse en el photocall, Aitana no pasó desapercibida en la fiesta posterior y ya hemos podido ver vídeos de la cantante bailando con Brays Efe (el protagonista de Paquita Salas) en las stories de Dulceida y en su propio perfil de Instagram.

Aitana no posó con su novio en al photocall pero sí disfrutó de la fiesta posterior al estreno de la segunda temporada de Élite. pinit @dulceida

La cantanté apostó para la noche por un conjunto de dos piezas blanco que bien podría ser de novia. Y lo decimos porque es un diseño que la firma española Sophie et voilà, marca especializada en vestidos de invitada y novia, ha hecho de forma especial y personalizada para Aitana, inspirándose en una de sus colecciones para novias. El look se compone de un 'wedding bra' o bandeau y una falda midi de silueta tubular acabada con una elegante abertura frontal.

Este es el bandeau de la colección 'Tanto' en el que se ha inspirado la firma Sophie et voilà para hacerle a Aitana un look personalizado. pinit sophie et voilà

Aitana estaba radiante con este conjunto de dos piezas personalizado de la firma Sophie et Voilà. pinit @dulceida

¿Qué te parece el look de Aitana? ¿Te gusta tanto como a nosotras?