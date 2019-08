12 ago 2019

Compartir en google plus

Todas tenemos un color favorito y que, sea el día que sea, siempre nos queda como un guante. Unas prefieren el negro o el blanco, otras los colores más intensos y para las más atrevidas hay uno que es el gran protagonista: el rojo. Este es un color que además de resaltar cualquier look, favorece mucho nuestro tono de piel y además nos asegura que nuestro estilismo no pasará desapercibido. Por eso, creemos que si te atreves a darle una oportunidad, hay un vestido que no debería faltar ni en tu armario, ni tampoco en tu maleta estas vacaciones y que podría ser perfectamente el modelo que le hemos fichado en Instagram a Vanesa Lorenzo.

Esta vez la modelo ha lucido un regalazo de Sara Carbonero. Un vestido largo y básico con vuelo y tirantes finos que pertenece a la firma de la presentadora: Slow Love.

Un auténtico REGALAZO y es que estamos seguras de que Vanesa Lorenzo lo podrá incorporar a su armario de por vida. ¿La razón? El color rojo aporta vitalidad a cualquier look, puede incluso ponernos buena cara al instante como si de un cosmético milagroso se tratase y además ¡nunca pasa de moda!

Sin estampado, abalorios, adornos o detalles plisados... Este vestido es la sencillez y la elegancia personificada y solo necesitarás recurrir a un sombrero de paja o a un bolso de red o de yute para conseguir un lookazo veraniego en segundos. No podemos pedir más...

Después de esto, solo podemos decirte que ya lo hemos localizado en la tienda online de Slow Love y además de estar disponible en todas las tallas, también lo hemos encontrado ¡rebajado a 55 euros! Así que podemos incluirlo en nuestra lista de los 10 chollos de las rebajas de verano 2019.

Vestido Marrakech en color rojo, 55 euros. pinit Slow Love.

¡Consíguelo antes de que el 'efecto influencer' lo haga volar de la web!

No te pierdas...

- Sara Carbonero tiene el vestido lencero más bonito de la temporada para incluir en tus looks de vacaciones

- El emotivo mensaje de Sara Carbonero tras su enfermedad

- María Fernández-Rubíes se apunta al minivestido rebajado favorito de Sara Carbonero