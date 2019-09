7 sep 2019

Anoche se celebró en Madrid el concierto solidario de una famosa cadena de radio de música española y más de una treintena de cantantes se reunieron en el Wizink Center para actuar en este evento para ayudar a los más desfavorecidos. Entre ellos, además de Pablo López, Ana Guerra, Laura Pausini o Alaska se encontraba Aitana Ocaña, que además actuó durante el concierto.

Y lo hizo con un look que nos sonaba mucho y es que meses antes había llevado uno muy parecido que no estuvo libre de polémica, pero que también nos sirvió para comprobar el tipazo que tiene la cantante porque no era un look nada fácil. Y el de anoche, tampoco. Un conjunto de top y mallas cilcistas, muy ajustado, con un tejido de flecos en color azul turquesa.

Aitana eligió un conjunto algo arriesgado para su actuación en el concierto solidario de Cadena Dial pero hay que reconocer que le sentaba de maravilla. pinit gtres

Ella todavía no ha dicho de qué firma es -seguro que pronto lo pondrá en su perfil de Instgaram- pero por las mallas ciclistas y el tejido de flecos todo parece apuntar a que es un conjunto de María Simún, una joven diseñadora madrileña que ya la vistió con un look prácticamente igual, pero en color verde pistacho que no tenía un precio nada elevado: 55 euros.

Aitana subía a su perfil una foto así de sexy con las mallas ciclistas que resaltaban su tipazo. En esta ocasión, para el concierto solidario, ha elegido la versión veraniega con el top de tirantes atado al cuello y un tono azul clarito que resaltaba, además del tipzo, el bronceado de la cantante.

¿Cuál te gusta más? ¿El verde o el azul?