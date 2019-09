10 sep 2019

Poco a poco estamos empezando a ver qué se va a llevar este otoño. El frío ya se está asomando y las tiendas y las influencer están probando nuevas prendas con las que marcar el estilo de los próximos meses. Las prendas de efecto piel o los botines de estilo cowboy son algunas de las tendencias que no vamos a dejar de ver cuando bajen las temperaturas, y a ellas se ha unido el estilo militar. Las prendas en color caqui van a ser uno de los must de nuestro armario y Carla Hinojosa lo ha demostrado con un conjunto de Zara.

La influencer se ha hecho con dos de las prendas estrellas de la nueva colección de Zara. Un short estilo paper bag de tiro alto y cinturón con hebilla (22,95 euros) que tiene la parte de arriba a juego. Una camisa de cuello redondo y bolsillo delantero que cuesta 29,95 euros. La instagramer visitó ambas prendas juntas, metiendo la camisa por dentro de las bermudas. Un look al que añadió un bolso de mano tipo sobre blanco.

Esta es la camisa que ha llevado Carla Hinojosa y cuesta 29,95 euros. pinit zara

Estas son las bermudas que ha llevado Carla Hinojosa y cuestan 29,95 euros. pinit zara

Este es uno de los conjuntos de Zara que han causado furor gracias a su color tendencia, a que se puede usar por separado y a que vale como look de entretiempo, pero que también se puede usar con el frío acompañándolo de medias y botas. Y al parecer no solo le ha gustado a Carla, ya que la camisa está agotada en la talla XS y S y de las bermudas no queda la talla 38, 40 y 46. Así que no esperes mucho porque es un acierto total que vas a utilizar muchísimo en otoño.