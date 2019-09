9 sep 2019

¿Cuántas veces nos habrá pasado que al entrar en la sección de chico de nuestras firmas de ropa favoritas acabamos fichando alguna de esas prendas que no podemos evitar imaginarnos en nuestro looks? Y lo mismo nos suele pasar cuando abrimos el armario de nuestro chico... Seguro que alguna vez has pensado en cogerle 'prestada' su ropa y darle un toque de personalidad a tu look y es que la moda no tiene normas, ni barreras. De hecho, la moda está para jugar con ella y muchas veces una prenda masculina puede llegar a convertirse en nuestra mejor opción.

Esto es lo que las influencers no dejan de demostrarnos en sus últimos lookazos de Instagram. Unos estilismos perfectos para el entretiempo, en los que la gran mayoría han coincidido en una misma prenda que puede que ya estés planteando incorporar también a tus looks esta temporada: la camisa. Y sí, hablamos de la camisa de toda la vida, pero esa que podríamos encontrar en la sección de chico, en el armario de nuestro novio o en una talla XL de chica en nuestra firma de ropa favorita.





Sea cual sea la opción que elijas, lo que está claro es que conseguirás hacerte con la prenda que más hemos estado viendo en Instagram y a la que la mismísima Marta Lozano ya se ha apuntado. La influencer ha optado por esta camisa blanca súper amplia a modo de vestido, que ha combinado con botas estilo cowboy, cinturón tipo cadena y sombrero vaquero incluido.

Teresa Bass ha optado por elegir una camisa de la sección de chica pero en una talla XL, como ella misma ha revelado en Instagram. Este tipo de camisa es una de las prendas imprescindibles en su look de entretiempo favorito. Para copiarlo solo necesitarás combinarla con tus jeans más cómodos, unas Converse y unos calcetines llamativos.

Andrea Rueda prefiere integrarla a modo de vestido en uno de esos looks de vestido y botas, que tanto triunfan cada vez que termina el verano.

Mientras, Carla Hinojosa prefiere darle un toque más elegante y perfecto para ir a la oficina, con una prenda de su propia firma que nos recuerda mucho al vestido más famoso de Olivia Palermo. ¡Una apuesta segura!

Las influencers nos lo han dejado claro ¡es el momento de que conviertas tus camisas XL y de chico en tu nueva prenda salvavidas! ¿Te animarás a incorporarlas a tus próximos looks este otoño?