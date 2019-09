17 sep 2019

No es ningún secreto que adoramos el sentido de estilo que tiene Paula Ordovás, sobre todo cuando nos demuestra que se puede comprar en el low cost y conseguir lookazos efectivos, distintivos y altamente envidiables. Nuestra influencer más fit practica el primer mandamiento de toda sabia de la moda, a saber: no hay prenda barata que no pueda elevar un complemento de marca. Pero incluso con zapatos y bolso de las colecciones más a pie de calle funcionaría un outfit como este, tan especial y favorecedor que casi podemos decir que no hemos visto aún ninguno que lo supere. La inspiración es low cost: viene de Zara y H&M Studio

Detalle de las espectaculares mangas de esta blusa de la colección H&M Studio que lleva Paula Ordovás. pinit INSTAGRAM

En su blog, Paula Ordovás explica que ha elegido precisamente este estilismo para inaugurar el otoño, "una temporada que viene inspirada en la estética de calma, poesía y sencillez". Y añade: "Este chaleco sastre con camisa de seda de mangas acampanadas me enamoraron nada más verlos. Lo combiné con vaqueros bombachos, botas negras, bolso bandolera al tono y pendientes de perlas de diferentes formas". Un acierto, sin duda, por el pícaro aire pirata que consigue gracias al chaleco corto, la espectacular blusa y los vaqueros bombachos. No es un disfraz: es puro estilazo.

Maravilloso el movimiento de la camisa en contraste con el chaleco con acabado deshilachado y hombreras visibles de H&M Studio que lleva Paula Ordovás. pinit INSTAGRAM

Quizá puedas encontrar aún en alguna tienda de H&M tanto el chaleco sastre como la camisa, absolutamente agotados en la tienda web. Los vaqueros no han llegado aún a Zara, pero existen dos diseños "slouchy" muy similares: uno con el bajo acabado en puño elástico (29,95 euros) y otro, con una trabilla ajustable (29,95 euros). Las joyas que lleva Paula Ordovás no tienen pérdida: son de Mypeeptoesshop, la marca de la influencer. Y los botines, fantásticos, de Miista (315 euros). Nos encanta de cabeza a pies.