18 sep 2019

La tendencia no puede ser más clara e insistente: las americanas y blazers, solas o en compañía de pantalones y faldas a juego, están por todas partes. Este otoño-invierno las llevaremos en su versión más sobria y austera, en tonos de gris con alguna raya de color o estampadas o en blanco y negro y estampadas con cuadros Príncipe de Gales o incluso en pata de gallo. ¿No te emocionan demasiado? ¿Piensas que son demasiado masculinas? Teresa Bass tiene la solución: "Parece que llega el fresquete, ¿no?", ha escrito la influencer en su perfil de Instagram. "Hazte con una blazer bonita y combínala tanto con vestido como con jeans. Te salvará de más de un apuro. Esta tiene hombreras y de color gris con cuadros. La he combinado con un top de lentejuelas para hacer un look más de salir, pero combinada con una básica blanca me lo pondría para diario". Palabra de influencer.

Detalle del top con forma de sujetador cubierto de lentejuelas que lleva Teresa Bass.

Definitivamente, más que limitarnos a las combinaciones más comunes (con camiseta blanca o con vestido, preferiblemente de flores), nos quedamos con la vuelta de tuerca sexy que Teresa Bass logra darle superponiendo la americana a un sale por 167 euros (pero va forrada y con unos botones preciosos) y el top lencero, con forma triangular, tirantes finos, cierre de lencería y mucho brillo, sale por 59 euros. Recomendación: repasar las tiendas del low cost, porque por menos de 40 euros tienes un montón de americanas y trajes que encajan perfectamente en el look de Bass.





La verdad es que las recomendaciones de estilo de Teresa Bass nos parecen de lo más pertinentes. Además, nos permiten sacarle todo el partido a la inversión que supone un traje completo, combinando la chaqueta con otras prendas. Definitivamente, la tendencia de otoño insiste para que nos compremos un dos piezas, preferiblemente de cuadros. Y ahora mismo no se nos ocurre un look más adecuado para una entrevista de trabajo o para acudir a la oficina. Adjudicado.