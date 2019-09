12 sep 2019

Ya hemos regresado de las vacaciones y ahora es el momento en el que nos toca hacer frente a esos últimos días de verano y a los primeros días de entretiempo. Es ahora cuando recurrimos a esos looks de día que entremezclen prendas atemporales, veraniegas y otoñales y en los que tendemos a recurrir a una estética formal pero desenfadada, sobre todo cuando se trata de volver a la oficina. Pero sabemos lo difícil que es a veces encontrar ese look perfecto sin caer en los excesos o en un look demasiado plano.

Precisamente por esto y porque la clave siempre está en recurrir a los básicos de armario, hemos rebuscado en el Instagram de una de nuestras influencers favoritas que mejor los combina: Teresa Bass.

Y es que la influencer siempre sabe recurrir mejor que nadie a la clásica camiseta blanca, ya sea para sus looks más informales, como para sus estilismos más elegantes o chic. Así que hemos fichado cuatro ideas con las que la influencer conseguirá inspirarte esta temporada:

Primer look:

Teresa Bass ha apostado por este look de camiseta blanca básica, falda mini de polipiel y botines negros. pinit Instagram.

Teresa Bass sabe que las prendas de efecto piel estarán de plena tendencia este otoño. Así que por eso ha recurrido a un modelo de falda mini en color negro de H&M para conjuntar con una camiseta básica blanca y unos botines de tacón a juego.

Un look súper sexy y elegante al que podrás agregar una blazer oversize o una gabardina beige los días más fresquitos y con el que siempre marcarás tendencia.

Segundo look:

Otra de las claves para triunfar con una camiseta blanca, está en escoger una con personalidad y que incluya algún mensaje potente como esta de Zara en la que se puede leer: "Si te gusta póntelo. Si lo quieres consíguelo".





Lo cierto es que la camiseta nos encanta y sobre todo combinada con esa falda mini de lunares de Isabel Sanz que ha combinado también con unas Converse blancas. Un look súper chic que nos pondríamos sin duda para una comida/cena con las amigas o para alguna de esas últimas tardes de terraceo.

Tercer look:

La influencer también está al tanto de que las prendas cut-out son otra de las tendencias más fuertes que seguiremos viendo esta próxima temporada. Así que no ha dudado en incluir este original diseño de la firma Fri en el clásico combo de jeans, camiseta blanca y Converse para darle ese toque estrella ¡Todo un acierto!

Cuarto look:

La camiseta blanca es la excusa perfecta para alargar la vida en el armario de todos esos vestidos de tirantes, monos y petos que hemos usado durante el verano. Solo tienes que ponerla por debajo de la prenda como hace Teresa Bass y ¡listo!. Lookazo asegurado y la alternativa perfecta para aplazar un poquito más ese cambio de armario.

¿Con qué look te quedas?