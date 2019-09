18 sep 2019

La Semana de la Moda de Milán ha arrancado y las influencers ya están recorriendo sus calles y paseando sus mejores looks. Muchas de nuestras instagramers favoritas han sido invitadas al desfile de Benetton y para este evento han vestido prendas de la propia firma. Aretha Fusté fue una de las que no quiso perdérselo y ha escogido un look ideal y con el que ha rememorado una de nuestras tiendas favoritas de cuando éramos niñas. Además, ha hecho como Marta Lozano y Teresa Bass y ha dado una lección de estilo usando ropa de hombre.

La influencer catalana arriesgó con un outfit ideal, un total look de Benetton. Escogió una cazadora vaquera de estilo oversize (este otoño se llevan así), con estampado de rayas de efecto vintage, cuello mao y sisa caída. Una prenda que cuesta 89,95 euros y de la que escogió una talla grande para aumentar ese efecto ancho. La combinó con una camiseta del mismo estilo de la sección de hombre. Un modelo de manga corta oversize con estampado de Snoopy y que Aretha usó a modo de minivestido (35,95 euros). ¡Nos encanta!





Por último, dio el toque sexy con unas botas de estilo calcetín naranjas, a juego con el estampado de la camiseta. Incluyó unas gafas de sol efecto cat eye aportando el toque femenino y un bolso de mano negro. Un look digno de una Fashion Week con el que Aretha Fusté ha demostrado que la ropa de hombre puede ser una gran aliada y que el estilo masculino es de lo más sexy. ¡Bravo!