19 sep 2019

La temporada acaba de empezar pero ya lo tenemos clarísmo: nos espera una nueva avalancha de look híper recargados, llenos de volantes, encajes, bordados, lentejuelas y todo tipo de estampados mezclados de la manera más llamativa posible. La moda está por el maximalismo, pero como los extremos siempre se atraen, las colecciones encuentran hueco para ofrecer prendas que practican todo lo contrario: la discreción, el minimalismo, la tranquilidad. Mery Turiel ha rescatado un estilismo de la nueva colección de Zara que, probablemente, no hubiéramos ojeado entre tanto look de tanto impacto. Porque es tan sencillamente poético y da tanta paz como los textos que Turiel suele escribir en su perfil de Instagram.

El conjunto de falda midi y top de punto de Zara que Mery Turiel mostró en sus stories de Instagram. pinit INSTAGRAM

El conjunto le queda a Mery Turiel como un guante: no puede ser más favorecedor. Lo que precisamente más nos convence de este look es que dirige toda la atención hacia la persona, cuyo rostro y silueta que queda totalmente iluminado gracias a la sobriedad y el ajuste perfecto del punto. El juego de geometría también es una preciosidad: la horizontalidad del escote cuadrado y el largo crop del top es un acierto total, al igual que la manga corta. En su sencillez, tiene muchísimo estilo.

El conjunto de punto de falda midi adornada con botones y crop top de Zara. pinit zara

Otro punto a favor de esta tendencia minimalista es el precio: cuanto menos adorno, más baratas son las prendas. Este crop top de punto solo lleva una falsa aplicación de botones para que haga juego con la falda y cuesta 15,95 euros. La falda, confeccionada en el mismo tejido, lleva cintura elástica, bolsillos delanteros de plastrón y más botones falsos y cuesta 25,95 euros.





Es interesante también que podamos llevar el conjunto tranquilamente por separado: el top con vaqueros y esa falda midi con lo que queramos, porque es súper versátil. Esta temporada va a seguir reinando el largo midi sobre todo en las faldas: son comodísimas, no impiden ni dificultan nuestro movimientos y visten perfectamente a la hora de acudir a la oficina. Una inversión segura.