24 ago 2019

No podemos negar que el final de las vacaciones de verano se hace más llevadero con los nuevos catálogos de otoño de nuestras firmas de moda favoritas... Y aunque todo lo que nos propone Zara o Mango nos encanta, es Primark quien se está llevado toda nuestra atención estos días. La cadena irlandesa de ropa y complementos no deja de actualizar su colección y ya no nos fijamos en sus vestiditos o sandalias, ahora hemos fijado los ojos en su colección 'Grunge', que rememora los años 90, volviendo con más fuerza que nunca. La firma ha combinado las flores campestres del otoño con los intensos colores de la cultura grunge más auténtica para crear una colección digna de pasarela que puede adaptarse fácilmente al estilo único de cada mujer.

Así que Primark tiene todo lo que necesitas para afrontar la nueva temporada. La estética 'grunge' no sería nada sin la cazadora motera negra. Esta prenda versátil e imprescindible es la opción perfecta para abrigarse y darle un toque punky a cualquier look. Los cortes anchos son una señal inconfundible de la moda grunge, y han querido reflejar este icónico estilo en otras prendas que puedes combinar con lo que más te apetezca. Da igual que elijas un vestido, una falda o unos vaqueros pitillo, lo importante es llevarlos con un cinturón militar negro para darle un aire transgresor a tu fondo de armario. ¡Y ya tienes un look infalible!

Te dejamos nuestros favoritos para que puedas copiarlos cuando quieras y no olvides que con muy poco dinero te vas a hacer con un look de los más tendencial.

Vestido con estampado de florecitas 18 euros, riñonera negra 8 euros, botines negros 21 euros. pinit Primark

Gorro de pescador a cuadros 6 euros, top de malla negro 8 euros, vestido vaquero 15 euros, cinturón negro con hebilla de avión 5 euros. pinit Primark