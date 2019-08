25 ago 2019

Cada vez estamos más cerca del día en el que vamos a hacer el cambio de armario, o al menos ir de compras para renovar un poco nuestros looks del año pasado. Seguro que cuando rescates algunas de las prendas que usabas hace algunas temporadas te lleves una grata sorpresa al ver que todo te queda bien, o por el contrario veas que tienes algunas piezas ya desgastadas y has de adquirir cosas nuevas. Muy probablemente te pase eso con la ropa íntima o los pijamas, y no hay nada que nos guste más que estrenar pijama nuevo cuando se trata del paso de una temporada a otra.

Nuestras marcas favoritas para esto suelen ser Oysho (donde María G. de Jaime adquirió el vestido más bonito del verano) o Women Secret (marca low cost en la que Lucía Rivera ha hecho alguna que otra compra), pero hemos llegado sin querer al pijama que queremos lucir la próxima temporada. Como si de una casualidad se tratase, un diseño anaranjado de Primark aparecía ante nuestros ojos y en cuestión de segundos hemos decidido que debe ser para nosotras. Nada tiene que ver con los primeros looks otoñales que nos propone ni con su colección de faldas que nos vamos a dejar escapar, pero vuelve a dar en el clavo en cuando a estampados se refiere. Esta ropa ligera para dormir también se va a convertir en tu favorita, y no solo lo decimos por lo bonita que es, sino que el precio es lo más...

Por 12 euros podrás tener contigo este pantalón de pata ancha ajustable en la cinturilla y la parte de arriba abotonada y con cuello a pico. Las mangas son midi y también anchas. ¿Puede ser más bonito? "Queremos usarlos al aire libre y no solo cuando dormimos", escribe Primark, y no podemos estar más de acuerdo. ¡La camisa es ideal para lucir con vaqueros! No nos lo vamos a pensar ni un segundo, porque no nos cabe la menor duda de que este conjunto va a volar.