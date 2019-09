20 sep 2019

Estamos encantadas de tener nuevas influencers a las que seguirles la pista. Y Aretha Fusté es una de ellas. Nos gustan sus looks de Zara, pero también otros más originales, como el que llevó hace unos días al desfile de Benetton en Milán, con una camiseta de chico a modo de vestido.

Y también en Milán nos ha enseñado otro look magistral, con una cazadora vaquera tan original que nos ha sorprendido. No solo por la prenda, también por la marca: una firma gallega de precios asequibles que no es la que te imaginas.

Aretha lleva una cazadora vaquera en gris oscuro con partes desgastadas y cuajada de tachuelas plateadas en las costuras. Es corta, ancha y la combina a la perfección con un vestido mini de vuelo en verde caqui, de corte camisero, que lleva remangado, y unas Converse de bota en negro.

Una cazadora que es una firma española que no conocíamos, The desire shop. Es una marca gallega, con unos precios de los que nos gustan a nosotras. La cazadora cuesta 59,95 euros, pero también tienen chaquetas, vestidos, zapatos y complementos que rondan ese precio.

Cazadora de 'The desire shop' como la que lleva Aretha Fusté. Cuesta 59,95 euros.

Hay disponiblidad de tallas desde la XS hasta la L y también está disponible en azul denim y en color camel.

Sin duda Aretha nos ha descubierto una nueva firma que ya está entre nuestras favoritas y nos ha demostardo que no todas las cazadoras vaqueras tienen que ser clásicas. Somos muy fans de la influencer y ya estamos deseando que nos sorprenda con otro look.