20 sep 2019

La nueva temporada de 'El Hormiguero' nos está dejando looks de Nuria Roca para enmarcar, pero no solo eso. La presentadora se ha tomado muy en serio su papel de influencer y ha compartido sus looks de diario en su cuenta de Instagram que han enamorado a sus seguidores. Hace unos días nos dejaba un outfit que solucionará todos tus looks de otoño y nos enseñó el vestido de Zara que vas a querer tener sí o sí en tu armario. Ahora, Nuria nos ha vuelto a deleitar con un look de oficina con un traje ideal.





Nuria Roca ha llevado un traje azul de Lola Casademunt. pinit @nuriarocagranell

Para uno de los programas, la escritora escogió un traje de Lola Casademunt. Un conjunto de blazer larga (129,95 euros) y pantalón estrecho (89,95 euros) de estampado zig-zag en color azul marino y morado. Lo combinó con un top lencero con encaje en el escote en color azul de Zadig&Voltaire.

Nuria Roca ha escogido para un nuevo programa de 'El Hormiguero' un traje morado de Lola Casademunt. pinit lola casademunt

La presentadora dio el toque de color al look con unas sandalias de tacón de la nueva colección de Zara. Se decantó por el modelo rojo de ante con una tira fina en el empeine y cierre de pulsera en el tobillo. Cuestan 39,95 euros y las conjuntó con un labial también rojo de YSL Beauty. Nuria Roca ha demostrado con este look que el traje es siempre una solución perfecta y más para estos días de entretiempo. Además, nos encanta cómo ha decidido combinarlo con los contrastes de colores. ¡Nos apuntamos la idea!