23 sep 2019

Aunque la temporada grande de eventos y de bodas casi siempre es en verano, son muchas las parejas que prefieren esperar al otoño para celebrar ese gran día y si tú has sido invitada a una de estas bodas de otoño entonces es posible que ya te hayas puesto a buscar tu vestido de invitada perfecto para esta nueva temporada. Pero si aún no has dado con él, tenemos que decirte que una vez más, la influencer Sandra Majada lo ha vuelto a encontrar y además en una de nuestras firmas low cost favoritas.

Pero esta vez, podemos asegurarte que Sandra Majada ha llevado EL VESTIDO (con mayúsculas) de invitada de nuestros sueños y cuando lo veas entenderás porque lo tenemos tan claro.





Solo necesitarás echar un vistazo al lookazo de invitada con el que nos ha sorprendido en una de sus recientes publicaciones de Instagram:

Un diseño estampado de Asos, con manga larga, que deja gran parte de la espalda al aire y que la propia influencer avisaba de que ya estaba arrasando en la web de la firma.

De hecho, hace unas horas quedaba solo una de las tallas disponibles y ahora está nuevamente agotado en la web. Pero ya cruzamos los dedos para que Asos decida reponerlo nuevamente en alguna de las tallas porque, sin duda, su diseño es uno de los más bonitos que hemos visto esta temporada.

Un vestido largo con espalda abierta y bordado floral, que también cuenta con falda acampanada, mangas abullonadas y tejido semitransparente, cuyo precio actual es de 248,99 euros. Ya ha pasado a convertirse en una de las nuevas prendas virales de Asos y por supuesto, en nuestro nuevo vestido de invitada favorito.

Vestido largo con espalda abierta y bordado floral de ASOS, 248,9 EUR.

Podrían volver a reponerlo en cualquier momento así que ¡No lo pierdas de vista! No podrás decir que no te hemos avisado...