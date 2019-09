5 sep 2019

Ha sido verlo y enamorarnos al instante. Este vestido es todo lo que deseamos para nuestras bodas de septiembre. Se trata de un diseño de la segunda colección de una firma española, Redondo Brand. Una marca con Jorge Redondo al frente y de la que ya te habíamos hablado en nuestra lista de las 10 marcas de vestidos de invitada 'made in Spain' que nos inspiran en Instagram.

Es una de las firmas favoritas de influencers como Paula Ordovás y Alexandra Pereira, que no han dudado en elegir looks de Redondo Brand para bodas y eventos. Y seguro que no tardarán en llevar este maravilloso vestido rosa con uno de os escotes más bonitos de la temporada. ¿Quién será la primera?

El evstido de invitada más bonito que hemos visto en mucho tiempo es este de Redondo Brand. Cuesta 219 euros. pinit redondo brand

Se trata del modelo llamado Paloma, un vestido largo con hombros descubiertos, manga abullonada y abertura delantera. Su escote es uno de los más favorecedores y sexys que hemos visto en los últimos meses y lo mejor es que tiene un precio medio bastante asequible: 219 euros.

Un traja con un amplio abanico de tallas, de la XS a la L y que te hará sentir la princesa de la fiesta (con permiso de la novia) si lo combinas con unas sandalias de tacón negras con brillos y una diadema de las que tanto se llevan.