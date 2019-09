25 sep 2019

La agenda de trabajo de Cristina Pedroche debe ser una verdadera locura, sobre todo cuando se acumulan los eventos después de su trabajo habitual en "Zapeando", el programa de La Sexta en el que colabora. Le sucedió la semana pasada, cuando la vimos en un vuelo casi nocturno a Milán, para desfilar por la alfombra verde de los Green Fashion Awards. Y le vuelve a suceder esta. Pedroche ha tenido que coger un Ave a Barcelona para asistir a la entrega del premio The Best Chef a su chico, David Muñoz. Y como no le daba tiempo a acudir un hotel para arreglarse, no le quedó más remedio que improvisar un cambio de look en el baño del tren. Qué jefa.

La camisa de Capriche con la que Cristina Pedroche consiguió su look de fiesta. pinit INSTAGRAM

"Cada una se cambia donde puede, y este bañ del Ave me ha sido muy cómodo", escribió Cristina Pedroche en Instagram. La verdad es que se toma las cosas con muchísimo sentido del humor. Y su truco para conseguir un look de noche en un abrir y cerrar de ojos nos sirve a todas. Partía de la base de una prenda súper versátil, que lo mismo funciona en un look de día que de noche: un pantalón efecto cuero. El que lleva Cristina es el pantalón Mateo de Capriche y cuesta 54,95 euros. Y ella misma anunció la clave de su estilismo: prescindir de las zapatillas de deporte. "Ahora me pongo un tacón, y lista", desveló.





Antes, sin embargo, realizó el cambio fundamental en esta mutación de estilo. Prescindir de la camiseta rockera, un diseño también de Capriche, con el cuello desbocado y tachuelas en los hombros (la camiseta Noyno, 54,95 euros), y sustituirlo por una preciosa camisa granate. Es un diseño de su firma de cabecera, Capriche, con escote profundo en V y destellos bordados que le dan el toque de noche y fiesta que Cristina Pedroche iba buscando. Aún está disponible en la tienda online. Es la camisa Renfe y cuesta 49,90 euros.