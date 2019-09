25 sep 2019

Los looks que Nagore Robles saca en televisión son toda una inspiración para nuestros estilismos del día a día. La colaboradora es una clienta habitual de Zara y sus outfits llevan casi siempre el nombre del gigante de Inditex. Además, ya ha cogido como costumbre descubrirnos prendas ideales como hizo con el look de invitada más bonito con un vestido de lentejuelas de Zara. Y hace unos días la colaboradora daba con el perfecto look de oficina por menos de 50 euros (también de Zara). Ahora ha compartido tres looks que son ideales para salvar tus outfits de otoño. Uno para cada momento del día.

Look para el día a día

El primero de los estilismos de Zara escogido por Nagore fue un look cómodo y versátil perfecto para, por ejemplo, ir de compras. La presentadora optó por una camiseta de manga corta en azul claro con la imagen de Elvis Presley (17,95 euros) y unos vaqueros "relaxed" negros de tiro alto (29,95 euros) y que están completamente agotados. Conjuntó estas prendas con unos stilettos rojos, pero puedes añadir unas sneakers o unos botines para conseguir un look más cómodo.

Nagore compartió un look para el día a día de Zara con una camiseta de manga corta y un pantalón de corte relajado. pinit @nagore_robles

Look para salir de fiesta

Para comentar la gala de 'GH VIP', Nagore Robles optó por un total look de Zara perfecto para salir de noche. La colaboradora se ha unido a la tendencia de las prendas de efecto piel y escogió unos pantalones de este tejido de corte baggy (39,95 euros). Los combinó con un body negro de tirante ancho de plumeti (17,95 euros) y un cinturón con hebilla metálica. Añadió por último unos stilettos negros con punta dorada.

Nagore Robles se ha unido a la tendencia de las prendas de polipiel con estos pantalones de Zara. pinit @nagore_robles

Look para ir a la oficina

Por último, Nagore ha compartido un look ideal para ir con estilo a la oficina. Combinó una mini falda de cuadros con volante en la cintura (29,95 euros) con una blusa satinada de jacquard de manga larga fruncida en color rosa (25,95 euros). A estas dos prendas de Zara puede añadir unas botas altas, unos salones negros e incluso unas sneakers si prefieres ir más cómoda.