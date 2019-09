27 sep 2019

Paula Echevarría casi me convence en cinco minutos de que me olvide de mi iPhone y me entregue a las bondades del nuevo Samsung Galaxy NOTE 10, el 'smarphone' del que vuelve a ser imagen la actriz. "He conseguido que se cambie hasta mi chico, que tenía una manzana tatuada en la frente. Yo también fui Apple un día, pero cuando te das cuenta del nivel que tiene de cámara, de vídeo, de luz... De verdad que no lo tiene ningún otro en la vida, porque además Samsung siempre se ha dedicado a lo audiovisual, así que tiene los últimos avances antes que nadie...". Aprovechando la presentación en Madrid del nuevo teléfono y el nuevo reloj de la marca surcoreana, nos sentamos un rato a charlar de Instagram, feminismo, 'haters' y polémicas y, por supuesto, ese estilo con el que se ha convertido en la gran 'influencer' de nuestro país.

Paula Echevarría y sus polémicas en Instagram

pinit Foto: Leticia díaz de la morena

Paula Echevarría nos asegura que "para mí Instagram no es un trabajo, lo uso para divertirme, me entretiene... Le dedico el tiempo que me apetece, no es una obligación. Lo hago de forma natural. Alucino con lo que se curra la gente las publicaciones, todo en el mismo tono, con el mismo filtro. Mi Instagram es como el carnaval de Río de Janeiro, no tiene sentido una foto con la otra...". Eso sí, los 'haters' están ahí: "no los hago mucho caso, pero tampoco a los que dicen que me aman y aplauden todo lo que hago".

Muy implicada en las redes con causas en las que se vuelca al 100%, por ejemplo, dando visibilidad a casos de pacientes de enfermedades raras, Paula Echevarría también se 'moja' con las críticas. "Hay que tener mucho cuidado con las opiniones, yo tengo opiniones para todo, pero igual que yo respeto y no entro en el muro de nadie a criticar, no me gusta que me lo hagan a mí".

¿La crítica que peor lleva? "No me molesta que me digan que estoy más gorda (ha cogido seis kilos desde que dejó de fumar), por ejemplo, me molesta que se metan con si mi falda es corta o mi escote es largo y, sobre todo con lo de 'para tu edad'. Decir eso es estar muy desfasado... Hay que saber llevar las cosas y tener seguridad en una misma, que nadie te haga pequeñita. Porque seguro que las que critican eso son las que luego están en la manifestación del 8M. No puedo con esa hipocresía".

De influencers, tendencias y looks

pinit Foto: Leticia díaz de la morena

Hace tiempo que Paula Echevarría dejó de ser solo una actriz para convertirse en una de las influencers más influyentes (redundancia incluida) de nuestro país. Reconoce que "siempre he sido muy segura de mí misma, también a la hora de vestir, es una actitid con la que naces. Nunca he sido influenciable, y mi hija es igual. Eso me ha salvado de muchas cosas". Por eso, no cae en las tendencias solo porque se lleven: "por ejemplo, los pantalones 'palazzo' no están hechos para mí. Si en una sesión me los ponen, les digo que la foto sentada. Hay muchas cosas que no me gustan, no todas las tendencias son para todo el mundo y hay que saber qué le favorece a una y qué no".

Si tiene que elegir un look con el que verse siempre bien, tiene claro que lo suyo es el armario de verano. "Me gusta mucho el verano, la piel bronceada, el pelo más rubito por el sol... Ahí te pones un vestido y unas sandalias planas, y te 'apaña'". Y sí, reconoce que hay una cosa que ha cambiado en su forma de vestir: el calzado. "Cuando tienes hijos, te haces de zapatilla. Yo era de taconazo, y en el embarazo lo vas bajando, cuando nace el bebé te da miedo llevarlos por si te desestabilizas, y cuando el niño empieza a correr, ya tienes que ponerte zapatillas para correr detrás de él. Así que los tacones... una vez al mes".

pinit Foto: Leticia díaz de la morena

En la presentación del nuevo Samsung Galaxy NOTE 10, Paula Echevarría ha aparecido radiante con un mini vestido joya de inspiración 'sixties' de Isabel Sanchís que ha combinado con una diadema de terciopelo (plena tendencia), joyas de Tous y taconazos de Jimmy Choo (aunque "me he traído mis zapatillas, y me las voy a poner en cuanto pueda").





VER 12 FOTOS La colección de zapatillas de Paula Echevarría en Instagram, foto a foto

Eso sí, si hay un look especial en su armario, ese que guarda con especial cariño y que le acompañaría en todas y cada una de las mudanzas de su vida, ese es "un vestido que tengo guardado desde el año '98. Me lo compró mi madre después de un desfile que hice. Es de ganchillo entero, largo hasta los pies, con la manga acampanada, súper setentero. Con ese vestido me fui a Londres, me vine a Madrid, hice todos mis 'castings'... De hecho, lo llevaba en el primero que me cogieron, para '7 vidas', y la directora me pidió que hiciera el personaje con mi vestido. Es mi vestido de la suerte".

Cuándo se lo veremos puesto es una incógnita, pero permaneceremos atentas a su cuenta de Instagram para ir contándoos los detalles de los looks de Paula Echevarría que, para terminar, nos confiesa que "me hacen mucha gracia los titulares que se os ocurren con mis looks: "el pijama de Paula Echevarría sin el que no podrás pasar". Me siento muy halagada de que los publiquéis y me digas que funcionan".