26 sep 2019

Compartir en google plus

Rocío Osorno tiene el don de encontrar el look perfecto de invitada. En un sinfín de veces, la influencer ha demostrado que sabe escoger a la perfección estilismos con los que convertirse en la mejor vestida de un evento. Desde vestidos diseñados por ella misma, hasta looks firmados por Zara o Asos. Hace unos días compartía un vestido negro que salvará todos tus looks de otoño y otro de invitada con el que afinarás la cintura. Ahora, la influencer lo ha vuelto a hacer. Se ha coronado como la mejor vestida con un original traje negro.





VER 17 FOTOS Los trajes más bonitos que te salvarán más de un look en otoño

Rocío Osorno junto a Teresa Bass en el evento al que ambas asistieron. pinit @rocioosorno

Rocío acudió a un evento celebrado en Madrid con un estilismo que a encantado a sus seguidores. Escogió un traje negro de Dolce&Gabanna formado por unos pantalones y una blazer larga que tenía como elemento característicos unos apliques de colores en la solapa. Combinó este conjunto con un top de estilo bandeau negro y unas sandalias de tacón también negras. Dio el toque de luz al look al añadir unos pendientes dorados que combinaban con los detalles de la chaqueta.

Rocío Osorno escogió para un evento de noche un traje negro de Dolce&Gabbana. La blazer tenía apliques de colores. pinit @rocioosorno

Un estilismo sobrio y elegante que la instagramer supo llevar de maravilla. Ha sido difícil encontrar una chaqueta tan exclusiva como la que ha llevado Rocío, pero en Zara hay un traje ideal tipo smoking con el que puedes copiar su idea. El modelo del gigante de Inditex se caracteriza por las solapas satinadas, lo que hacen que sea mucho más elegante que otro cualquiera. La blazer cuesta 49,95 euros y el pantalón 29,95 euros. Además, si lo que te ha gustado es el detalle colorido de la americana de Rocío, puedes atreverte y customizarlo tú misma añadiendo algún broche parecido.