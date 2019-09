23 sep 2019

Poco a poco se van cayendo los prejuicios con respecto a la reutilización, el reciclado y la segunda mano en moda, incluso en los zapatos y las zapatillas de deporte. Uno de los argumentos más efectivos para darle una oportunidad a la oferta de prendas ya utilizadas es el precio: podemos disminuir el gasto a menos de la mitad si recurrimos a este tipo de ropa. Sin embargo, en los últimos años comienzan a pesar otros argumentos que tienen que ver con la sostenibilidad y el decrecimiento del consumo: la industria de la moda es ya la segunda más contaminante del mundo por detás del petróleo y las generaciones más jóvenes priorizan la recuperación de la salud del planeta sobre sus apetencias de moda. El cambio de paradigma de consumo es total. Y seguramente tiene que ver con la tranquilidad con la que Rocío Osorno admite que sus zapatillas Chanel son de segunda mano.

Zapatilla Chanel en versión carísima y sin estrenar. pinit CHANEL

Hace no demasiado tiempo, decir que comprabas zapatos o zapatillas de deporte de segunda mano podría producir hasta muecas de asco. Pensar en meter el pie allí donde otra persona lo había tenido antes no se entendía para nada, y mucho menos en el exquisito mundo de la moda. Ahora, extraña a las generaciones nacidas en el siglo XX, pues los jóvenes están normalizando a toda velocidad la reutilización. De ahí que vemos con total normalidad que Rocío Osorno haya decidido comprarse unas zapatillas Chanel en Vestiaire Collective, una tienda digital dedicada revender diseños de marcas del lujo. Así, cuando unas se cansan de lucir su exclusivo capricho, otras pueden darse el mismo lujo. Las zapatillas que se ha comprado Rocío cuestan, a estrenar, 750 euros. Una minifortuna que muchas no estamos dispuestas a pagar por unas sencillas zapatillas.

Uno de los modelos de zapatllas Chanel que están disponibles en la tienda digital dedicada a la segunda mano de las marcas del lujo, Vestiaire Collective. pinit VESTIAIRE COLLECTIVE

En Vestiaire Collective, es posible comprar unas zapatillas Chanel, autenticadas por los expertos de la web, por mucho menos dinero. No es posible saber a ciencia cierta cuánto ha pagado Rocío Osorno, pues la tienda permite ponerse en contacto con el vendedor de la prenda o el accesorio para hacer una oferta (el típico regateo). Sí sabemos que ahora mismo podemos encontrar diseños muy similares al que lleva Rocío, de Chanel por supuesto, en una horquilla entre 450 y 580 euros, precio de salida. La web certifica el estado de cada prenda (si tiene defectos, figuran en la descripción o en las fotos; en caso contrario, se pueden devolver gratuitamente). Además, Vestiaire Collective permite el pago en 12 cuotas, para facilitar aún más las transacciones. Interesante, ¿verdad?