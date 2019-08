29 ago 2019

No hay día que una de nuestras influencers favoritas no nos sorprenda con algunos de los looks más ideales y ahora en las últimas semanas de verano, hemos empezado a fichar verdaderas maravillas de cara a la próxima temporada. Eso es justamente lo que nos pasó con la sobrecamisa más difícil de Zara que le vimos a María José Lozano y ahora nos ha vuelto a pasar, pero esta vez con un vestido de invitada que le hemos visto en Instagram a Rocío Osorno.

Esta vez la influencer ha encontrado el perfecto vestido de invitada para esas últimas bodas de verano y, no solo porque incluya uno de esos estampados florales que convierten en éxito cualquier look, sino porque también cuenta con espalda escotada y lo mejor es que ¡también afina la cintura!

Así que ya pensamos incluirlo en nuestra lista de prendas que hacen tipazo. ¿La razón? Cuenta con un diseño mucho más ceñido en la cintura y este detalle, en combinación con sus mangas abullonadas y su falda fluida acabada en volante, le da especial protagonismo a esa zona haciendo un efecto visual reductor.





Además su espalda escotada con detalle de lazo cruzado ¡Nos encanta! Y por eso ya se ha convertido en nuestro nuevo fichaje de cara a las bodas que aún tenemos pendientes esta temporada. Y lo mejor, es que no necesitarás recurrir a demasiados complementos porque este vestido resalta por sí solo.

Vestido con calados bordados milkmaid de ASOS, 165,99 euros. pinit Asos.

Si ya estás pensando en hacerte con él ¡date prisa! porque este vestido con calados bordados milkmaid de 165,99 euros está arrasando por completo en la web de Asos y ya hay muchas tallas que han desaparecido. ¡No lo pierdas de vista!