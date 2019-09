26 sep 2019

Si eres de las que prefiere alejarse de los patrones convencionales, a las que no les importa innovar y si además estás un poquito saturada ya de vestidos, tenemos que decirte que este look que te vamos a presentar está especialmente hecho para ti. Y es que la época de bautizos y comuniones ya la hemos dejado atrás este verano, pero las bodas seguirán acompañándonos también este otoño y por eso es el momento de que tengas en mente esas prendas más otoñales que te darán los mejores looks de invitada esta temporada.

Y como siempre, hay una de nuestras fashionistas favoritas que siempre está al tanto de todas las tendencias de invitada, sea la época del año que sea. Y claro, después de ver en su perfil de Instagram ese vestido de invitada de nuestros sueños que ha arrasado en Asos, no lo hemos podido evitar y hemos vuelto a revisar su cuenta en la red social para fichar más looks inspiradores para este otoño y de repente ¡voilá! Hemos dado con un nuevo lookazo del que queremos hablarte.

Esta vez Sandra Majada ha arriesgado y ha vuelto a ganar y todo, con un look de traje con chaqueta y cuello tipo smoking, que ha combinado con pantalones a juego y que no puede parecernos más especial. Ella misma ha asegurado que "solo es apto para las invitadas más sexys y atrevidas". Juzga tú misma:

A nosotras esta idea de convertirnos en la invitada perfecta y además con traje nos ha encantado, sobre todo porque este look, a pesar de estar compuesto por prendas con un toque masculino, en conjunto y bien combinadas consiguen ser todo feminidad.

En este caso, la influencer ha optado por combinarlo con una blusa satinada y con diseño cruzado en color negro, un bolso tipo clutch en el mismo color y una pamela a juego. ¿El resultado? Un estilismo de invitada súper atrevido, muy favorecedor y sexy.





Conjunto de blazer con cuello smoking (220 EUR) y pantalones rectos de Jacquard (130 EUR) y con estampado animal. pinit lola.li.

Así que después de esta nueva demostración de estilo de la influencer, nos hemos ido directas a la web de Lola Li para fichar este nuevo look capricho que queremos ya en nuestro armario. Y tenemos que decirte que ambas prendas estás aún disponibles en la web de la firma. Por un lado la blazer te costará 220 euros y por otro, los pantalones serán tuyos por 130 euros.

¿Se ha convertido en tu nueva inspiración para esta nueva temporada de bodas?