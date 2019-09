24 sep 2019

Si hay un accesorio que ha vuelto locas a las influencers y que se ha convertido en el imprescindible del otoño son, sin duda, los botines cowboy. No hay instagramer que no haya incluido en alguno de sus looks un botín o bota de estilo campero. María Pombo compartió los más bonitos y baratos en su cuenta, al igual que hizo su amiga María Fernández-Rubíes con un modelo más atrevido de Zara. Hace unos días os descubrimos que las botas cowboy más baratas están en Lefties, sin embargo, Mery Turiel ha propuesto un modelo más básico de Mango que pega con todo y que ha dejado claro que es su favorito.





En las últimas publicaciones de Mery Turiel con las que no ha parado de compartir looks ideales de otoño hay un detalle que no ha pasado desapercibido: los botines cowboy. La influencer ha usado para varios de sus outfits un modelo de Mango que al parecer se ha convertido en su favorito. Se trata de unos botines de piel de punta, con algo de tacón y cierre de cremallera. Los hay disponibles en color arena (el que ha escogido Mery) y en camel y cuestan 49,99 euros.

Estos son los botines cowboy favoritos de Mery Turiel. Son de Mango y cuestan 49,99 euros. pinit mango

La primera vez que se los vimos fue con un look básico con vaqueros y un jersey caqui. Después hizo con ellos el look básico infalible de las francesas al combinarlos con un jersey de rayas blanco y negro y unos jeans pitillos negros.

Pero Mery Turiel no solo los ha combinado con pantalones, también con una falda. La influencer ha aprovechado estos últimos días de calor para lucir una minifalda de cuadros de Mango de la temporada pasada y un jersey de Zara de nueva colección. Look que completó con sus botines favoritos dejando claro que combinan muy bien con todo.