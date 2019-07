22 jul 2019

Sara Escudero, más conocida como Collage Vintage en Instagram, está siendo una de nuestras influencers favoritas a la hora de inspirarnos este verano y no solo por sus estilismos vintage (que nos encantan) sino porque sabe cómo encontrar todas esas prendas que acaban convirtiéndose en auténticos caprichos para nuestro armario.

Y como buena influencer, sabe que si hay una prenda que no puede faltar cada verano, son todos esos vestidos veraniegos ultra fresquitos y estilosos que nos pondríamos tanto para salir con las amigas, como para un evento o para un look de diario. Vestidos en los que no puede faltar esa combinación de colores veraniegos y en los que tampoco falten las telas más fresquitas.

Y esta vez, ha conseguido que no podamos quitarnos de la cabeza otro de los vestidos que hemos visto en su cuenta de Instagram:

En esta ocasión se trata de un vestido tipo pañuelo con escote en V, dobladillo de pañuelo, microtirantes y falda de doble capa en blanco y amarillo que no puede parecernos más espectacular. Sobre todo por ese diseño de espalda cruzada súper escotada y por su diseño ajustado hasta la parte baja del pecho que luego se transforma en un corte mucho más fluido.

Y es que además, de que resalta a la perfección el bronceado de la influencer gracias a sus colores, nos parece ideal para combinar con unas sandalias de tacón doradas como le hemos visto a Sara Escudero o bien en color blanco, como nos proponen en la web de & Other Stories a la que pertenece este vestido.

Y esta vez sí que no hemos podido resistirnos a buscarlo en la web de la firma para hacernos con él. Pero date risa, porque este vestido cuyo precio es de 129 euros ya ha agotado una de sus tallas y puede que el resto no tarden en desaparecer.

Vestido midi tipo pañuelo a dos colores, 129 euros. pinit & Other stories.

¿Y tú? ¿Te imaginas sin él este verano?

