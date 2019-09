29 sep 2019

Compartir en google plus

Si París es la capital de la Alta Costura, Nueva York es la del street style. Y es que nada como caminar por las calles neoyorquina para anticiparnos a lo que estará de moda. Lo cierto es que no todas nos podemos dar el lujo de ir a la gran manzana a cazar tendencias, pero lo que sí podemos hacer es consultar nuestra red social favorita: Instagram. Y así, haciendo nuestro deporte favorito hemos descubierto las botas que vas a querer tener esta temporada. Y no, no se trata de un estilo único y definido, este otoño lo que se va a llevar son las botas blancas, de cualquier estilo, con o sin tacón, pero blancas.

No solo invadieron Instagram, también las vimos en las calles de las grandes capitales de la moda. Y si te preguntas ¿cómo llevarlas? Nosotras te damos algunos tips: se ven geniales con vestidos setenteros, pero también con vaqueros, y por supuesto con trajes.

Se las hemos visto a Hailey Bieber. La supermodelo nos ha enseñado cómo llevar unos botines altos al estilo cow boy.

Olivia Palermo, es otra de las it girls que ya se ha sumado a la tendencia también, aunque en su caso se ha decantado por unas más elegantes.

Lo cierto es que las botas nos encantan por varias razones: nos estilizan muchísimo, nos alargan las piernas e incluso nos ayuda a vernos más altas. Se ven bien con todo, con ellas podemos conseguir desde un look más boho, con un vestido fluido. O llevar con pantalones pitillo, ideal para ir al trabajo. También las puedes combinar con una falda midi y conseguir un look mucho más elegante.

Y no es necesario que te dejes un sueldo para tener tu propio par. Como siempre nuestras firmas low cost no nos decepcionan, hemos encontrado unas maravillosas en Zara, por 99 euros.

Mientras que en mango hemos encontrado dos pares que nos encantan: Se trata de unos botines con plataforma por: 49,99. Y otras altas de piel po 129,99 euros.