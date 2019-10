1 oct 2019

Tenemos que reconocer que la sorpresa fue mayúscula cuando descubrimos que Tamara Falcó compraba en nuestras tiendas 'low cost' favoritas. Ahora, y también gracias a Instagram, es Carmen Lomana la que sorprende con un look 'casual chic' sensacional en el que la protagonista, además de un bolso de Celine (sin tilde) de casi 2.000 euros, es una prenda baratísima de Zara que ya se ha agotado (como nos pasó con el vestido negro de menos de 10 euros que nos tiene obsesionadas).

Por todos es sabido que Carmen Lomana es el paradigma del lujo, la elegancia y la sofisticación. Pero con el último look que ha compartido en Instagram nos reafirmamos en que el estilo no es cuestión de dinero o de marcas, y que se pueden crear looks sensacionales con ropa muy barata, como esta camisa vaquera de Zara. En esta ocasión, la 'socialité' la ha combinado con unos pantalones pitillo blancos, su nuevo 'shopping bag' de Celine y unos salones destalonados con estampado de cuadros.

De silueta oversize, con cinturón en color cuero en contraste, acabado dénim lavado y unas maravillosas mangas abullonadas, esta camisa vaquera de Zara pasa en los Special Prices de 25.95 a 12.99 euros y claro, ha volado en todas las tallas, al igual que la versión en blanco (solo disponible en últimas tallas en la L). Estaremos atentas a que la repongan para hacernos con ella antes de que vuelva a agotarse...