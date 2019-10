2 oct 2019

La ruptura con Sandra Barneda no ha influido en que Nagore Robles siga compartiendo sus looks. Hace unos días triunfaba con la blusa de Zara que será tu mejor aliada para ir a trabajar y, no conforme enseñarnos como sobrevivir al otoño con tres looks también de Zara, ha vuelto a dejarnos con la boca abierta con un estilismo de invitada. Para una nueva gala de 'GH VIP', la colaboradora optó por un vestido del gigante de Inditex que había pasado desapercibido, pero que al vérselo a Nagore queremos tener ya.





La presentadora se propuso ser la mejor vestida de una gala muy tensa en la que Adara fue salvada. Frente al estilo sexy de Sofía Suescun e Ylenia, Nagore lo consiguió gracias a un vestido midi negro de cuello redondo y manga corta. La prenda tiene como único elemento significativo el tejido de encaje y su bajo acabado en volante semitransparente. Además, su precio es bastante asequible. Cuesta 39,95 euros y está disponible en la web de Zara de la talla XS a la L. Aunque después de que Nagore lo haya vestido es probable que no tarde en agotarse.

Este es el vestido de encaje negro de Zara que NAgore llevó en la gala de 'GH VIP'. pinit zara

Con este vestido consiguió un look sobrio, pero también sexy debido a las transparencias del escote. La colaboradora lo combinó con sandalias de tira fina negras y unos pendientes XXL en forma de flores de la firma Suspiros de Abril. Estos complementos y el recogido bajo con la raya al lado conseguían que tuviera un aire muy flamenco. Nagore no acostumbra a vestir este tipo de prendas, pero tenemos que reconocer que le sienta de maravilla. ¡Nos encanta!