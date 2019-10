2 oct 2019

Como diría Bad Bunny, ella es callaíta. Pero poco a poco, María Fernández-Rubíes nos va dejando en Instagram unos looks que son irresitibles. Como el vestido de efecto piel de Mango que ya se ha convertido en el favorito de las influencers o su look para viajar con un simple chándal de Zara. Tiene un estilo muy definido y se puede resumir en una sola palabra, comodidad. Por eso, este último outfit también es muy relajado y en una gama de colores que nos encanta: verde y amarillo. No lo pierdas de vista porque, como nos ha pasado a nosotras, vas a meterlo directamente en tu lista de favoritos del otoño. Y si no, tiempo al tiempo.

Un look de vestido de raso con chaqueta de punto oversize que María escogió para la preboda de Marta Pombo y Luis Giménez el pasado fin de semana. Ella fue una de las muchas influencers que estaban invitadas al enlace y para la noche anterior eligió un look muy en su línea de comodidad y sencillez.

Un vestido de Zara de raso, cruzado, con un bolsillo grande en un laetral en un tono verde lima que tiene un precio más que asequible: 25,95 euros. Encima, una chaqueta de punto grueso en un tono amarillo muy favorecedor. La prenda es de la firma American Vintage y ya no es tan barata, cuesta 210 euros. Aún así, nos encanta cómo María combina low cost con precio medio con un resultado de 10.

¿El resultado? Un look en la misma gama de tonos que acompañó con unas sandalias de tiras amarillas de tacón medio. La mala noticia es que el vetsido ya se está empezando a agotar y ya no está disponible en la talla S. Así que si quieres copiarle el look a María Fernández-Rubíes tienes que darte prisa, ya sabes que las cosas más bonitas y baratas de Zara, vuelan.