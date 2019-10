2 oct 2019

Si hay una combinación que se ha convertido en la más buscada y en la más llevada estos días de entretiempo es, sin duda, el dúo de minivestido y botines cowboy. Las influencers apuestan a diario por combinar este calzado así y las tiendas están repletas de prendas con las que conseguir el look más deseado. Primark , que también ha sacado el abrigo perfecto por menos de 40 euros, no ha dudado en unirse a esta tendencia. Tiene a la venta un vestido muy barato que es perfecto para conjuntarlo con botines cowboy marrones o negros y que se une a los looks setenteros de low cost por su estampado de cadenas tan de moda.





"Di hola al vestido que vas a llevar toda la temporada". Así ha presentado la marca una de las prendas de su nueva colección. Se trata de un vestido en color mostaza de manga larga y estilo camisero. Es de corte mini y el cuello va anudado con una lazada. Lo mejor, sin duda, es el estampado de cadenas que podía hacerle formar parte de la nueva colección de H&M del diseñador Richard Allan. Pero lo que le hace de lo más atractivo es su precio: cuesta 17 euros. Un chollazo de esos que nos encantan y que, junto a su versatilidad, hacen de él una compra asegurada.

Su tonalidad es perfecta para el otoño y para estos días de entretiempo en los que ya nos hemos olvidado del la ropa veraniega, pero hace demasiado calor para llevar prendas de invierno. Primark propone combinarlo con botines, un modelo en color negro de ante, y una boina gris. Nosotras preferimos darle un toque más sofisticado con estos botines también de Primark que cuestan menos de 20 euros y pegan con todo o apostar por la combinación ganadora y añadir unas botas o botines de estilo cowboy. Da igual si las tienes en color marrón, negro o beige, porque este vestido combina con todo.