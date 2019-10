3 oct 2019

Seguro que las has mirado más de dos y de tres veces en Zara, valorando seriamente si te das el capricho o no. A su favor juega lo obvio: son espectaculares y preciosas. En su contra lo que cualquier persona sensata (pero quizá poco inventiva) piensa al verlas: ¿cuántas veces tendré la ocasión de ponérmelas? ¿Merece la pena la inversión? es cierto: nuestor primer impulso al ver los dorados es conectar estas botas altas con los looks de noche. Y, efectivamente, es una opción. Pero Gala González nos demuestra que podemos llevarlas perfectamente durante el día, sin cometer ninguna imprudencia de moda. Su inteligencia y creatividad con el estilismo es fantástica.

Las espectaculares botas altas doradas que Zara propone esta temporada. pinit ZARA

Tampoco es que las botas exijan un desembolso enorme. Se trata de un diseño low cost de Zara, pues están confeccionadas en material sintético y no en piel. La caña alta es elástica y el tacón 'kitten' va forrado en el mismo tejido metalizado. Van acabadas en punto y la altura del tacón es bastante prudente: 5,5 centímetros. Perfecta para llevar de día., como las botas doradas de Chanel que Gala González lució bajo la lluvia de la Semana de la Moda de París.





El giro que Gala González logra darle a sus botas doradas es total, gracias a una decisión de estilo arriesgada pero súper efectiva: contrastar el máximo lujo de sus botas Chanel con un look modestísimo en denim. Tanto la cazadora como los vaqueros son dos piezas vintage, probablemente de los 90, una década en la que el denim se tiñó de mil colores. La otra clave es la combinación de colores: los dos tonos de verde van genial con el dorado y el bolso azul termina de redondear el esquema de color. La inteligencia de moda de Gala González es deslumbrante. Como estas botas.