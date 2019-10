3 oct 2019

Sara Escudero ha aprovechado su estancia en París al máximo. Ha estado en la capital francesa para no perderse la Semana de la Moda parisina y es allí donde ha compartido outfits muy interesantes y de todo tipo. Nos descubrió la clave para conseguir el lookazo más elegante con estos dos básicos de armario y hasta nos dio una idea muy sexy para vestir en Nochevieja. Ahora ha compartido un estilismo que nos ha enamorado gracias a un vestido de aire muy romántico de Zara.





Con un vídeo que no ha dejado para nada indiferentes a sus seguidores, Collage Vintage ha compartido su look de Zara. Con la Torre Eiffel de fondo brillando y las luces de París, Sara enseñó lo bien que sienta este vestido romántico, un modelo midi con falda plisada y manga larga abullonada. Tiene un corte y un diseño precioso, pero su color rosado o lila y su tejido con hilo metalizado brillante hacen que sea una de las prendas más bonitas que hay ahora mismo en el gigante de Inditex.

Sara aprovechó el estilo romántico de la prenda para combinarlo con su look beauty. La influencer optó por un recogido con trenzas a modo de diadema muy original que adornó con unos pendientes en forma de aro plateados. No sabemos que calzado añadió, pero el vestido habla por sí solo y unas sandalias sencillas hubieran bastado para obtener un look de diez. Los vestidos midi son un must este otoño y este de Zara puede salvarte hasta tu outfit de invitada.