8 oct 2019

Es más que habitual que para los looks de otoño escojamos prendas oscuras con tonalidades marrones y colores fríos. Sin embargo, Nagore Robles ha roto con lo establecido al hacerse con una de las blusas de Zara más coloridas. Y lo ha hecho con una blusa que ya llevó hace un tiempo Alba Díaz, con los pantalones a juego. Pensábamos que solo las más valientes se atreverían con este conjunto tan llamativo, pero la presentadora ha demostrado que se puede ir muy elegante con este cuerpo por separado que todavía sigue disponible.





La prenda que escogió Nagore para un nuevo programa de 'Mujeres y hombres y viceversa' es un cuerpo de cuello redondo y manga larga de flores rosas ya azules sobre un fondo rojo de Zara. Tiene el detalle de la cintura ceñida con un drapeado que hace de este top uno muy original. Cuesta 39,95 euros y, a pesar de que lleva ya unos meses en tienda, continua disponible (al menos en la web) en todas las tallas: de la XS a la XL.

La colaboradora no quiso combinarlo con los pantalones que hay disponibles a juego con el mismo estampado como ya hizo Alba Díaz, y optó por hacerlo con unos más básicos. Escogió un modelo de pinzas en color crudo de corte recto y talle alto de Mango. Cuestan 29,99 euros y tenemos que reconocer que sientan de maravilla. Para dar de nuevo ese toque de color, Nagore añadió unos stilettos en azul eléctrico a juego con el estampado de la blusa. Un look de oficina ideal con el que dar color a tus looks de otoño.