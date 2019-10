9 oct 2019

No estamos acostumbradas a ver a Cristina Pedroche con un look tan sobrio. Porque ella es muy de brillos y a nosotras nos encanta. Por algo estamos deseando ver, cada año, sus vestidos de las Campanadas. Y este no va a ser menos, ya estamos barajando posibilidades y buscando pistas en cada look que publica. Aunque este último es muy diferente a lo que suele llevar. Un estilismo de dos piezas en negro, falda y camisa estampada, que ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos para ir a la oficina. Porque es elegante, pero con ese toque sexy que tienen siempre los looks de la colaboradora de televisión.

Con un mensaje algo misterioso ("El secreto no es correr detrás de las mariposas... Es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti"), Cristina posaba con una minifalda negra con cintura drapeada y una camisa en el mismo tono pero con detalles en dorado de lunas y corazones con espadas. Un print que, incluso, nos parece perfecto para lucir en Halloween. Ambas piezas son de su firma favorita, Capriche, pero aún no están disponibles en la web.

Sí lo están en el perfil de Instagram de la firma alicantina y estamos esperando a que lleguen a tienda para poder copiarle el look.

Este es el look de Capriche que Cristina Pedroche ha llevado antes que nadie. Aún no está disponible en la web de venta on line pero ya lo hemos visto en el perfil de Instagram de la firma alicantina. pinit @caprichealc

Lo que es evidente -y no solo visto en Cristina- es que este look hace tipazo porque la minifalda tipo tubo estiliza la silueta y la camisa es de corte entallado, para marcar curvas y escote. Estamos deseando que lelgue a ponerse a la venta para copiarle el look y ser las más sexys y elegantes de la oficina.