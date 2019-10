1 oct 2019

Compartir en google plus

Lo tenemos clarísimo: de todas las tendencias de otoño que hemos visto hasta ahora, la que más arrasa tanto en el low cost como en la alta moda es la tendencia cuero. Todo tipo de prendas (bermudas, tops, diademas...) eligen la piel como material fetiche, aunque en las franquicias de la moda a pie de calle lo vemos en su versión más barata y, también, más etica. Si te preocupa el bienestar animal hasta el punto de prescindir de comprar productos que se sirvan de ellos, los clones baratos de la tendencia piel te van a encantar. De hecho, muchos de ellos son aún más bonitos que los diseños de piel cien por cien. Lo vemos, por ejemplo con este vestido que ha elegido Cristina Pedroche.

El vestido de la firma Capriche que ha elegido Cristina Pedroche. pinit CAPRICHE

El vestido que lleva Cristina Pedroche es, hay que decirlo, fantástico: sienta como un guante y tiene un brillo y una textura preciosa. Cosas de la piel cien por cien. Además, añade una volumen en las mangas que esta totalmente en tendencia y el escote y el resalte de la cintura son súper femeninos. Sin embargo, el estilismo de Pedroche no termina de convencernos. En vez de buscar un contraste, esos zapatos de taconazo solo añaden más información (sexy) que ya el vestido nos dejaba clara. Look redundante, pero vestido alucinante. Es el Kalaiko de la firma Capriche, y cuesta 149,90 euros.

El vestido con efecto piel de Zara muy parecido al que lleva Cristina Pedroche. pinit ZARA

No corras, de todos modos, a por él. Puedes ahorrarte bastantes euros y lucir un look aún más bonito si te dejas tentar por esta versión de Zara. Admitimos que no es lo mismo el tacto de la piel cien por cien que el de este material que la imita, pero el precio y el bienestar animal bien valen abrazar lo sintético. Además, este diseño es totalmente ganador: también lleva escote en pico, pero la ductilidad del material le permite fruncir más los hombros y anadir volantes y un ligero drapeado en la parte frontal. El estilismo con botas es, además, un diez. Nos lo llevamos.