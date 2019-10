9 oct 2019

Si algo estamos aprendiendo esta temporada con los looks de entretiempo, es que esa tendencia de reutilizar todas y cada una de las prendas de nuestro armario para conseguir looks diferentes nos gusta cada vez más. Esto nos pasa con los maxi abrigos, con las camisas oversize y con las blazers amplias y largas (una de las prendas de las que no podrás prescindir esta temporada) ¿La razón? Son la excusa perfecta para pasar a convertirse en el vestido perfecto y más elegante para salir de fiesta, para algún evento, cita o para ir de cena. Y no solo lo decimos nosotras, sino que las pasarelas y por supuesto las celebrities e influencers, ya llevan sumándose a esta moda desde hace meses y la última en hacerlo ha sido Teresa Bass.





Pero esta vez, no queremos repasar su look solo porque nos parezca ideal y súper elegante para cualquier evento o cita importante a la que tengas que asistir este otoño, sino que lo que más nos ha gustado es que la influencer nos ha dado el truco de estilo perfecto para atreverte con esta tendencia definitivamente. Y es que una de las cosas que preocupa a la mayoría en relación a esta tendencia, es que el hecho de no llevar pantalones a veces puede hacer que no nos sintamos del todo cómodas con esta opción de look. Si es por esto por lo que aún no te has atrevido a apuntarte a ella ¡tranquila! porque la influencer nos ha dado la solución perfecta: los shorts tipo ciclista.

Sí, has leído bien, nos referimos a esa tendencia de mallas tipo ciclista que no nos hemos cansado de ver este verano y que a partir de ahora, se convertirán en nuestro nuevo básico salvavidas. ¿La razón? No solo quedan genial con americanas cortas para conseguir un look sporty chic, sino que si las pones con una blazer larga que quieras convertir en vestido como la influencer, la comodidad y el lookazo estarán garantizados.

Teresa Bass ha sido la encargada de darnos este truco, al revelar las prendas que han formado su último look compartido en Instagram para el que ha elegido: una blazer con cinturón de Pinko, unas medias de la nueva colección de Calzedonia, un body de estilo lencero y unas mallas tipo ciclista de Bershka.

Lo cierto, es que las mallas tipo ciclista han desaparecido en la web de la firma, pero la buena noticia es que hemos encontrado unas similares en la web de Shein y por ¡solo 7 euros!

En cuanto a la blazer, hemos dado con una en versión low cost y muy parecida a la que le hemos visto a la influencer. Esta pertenece a la web de Zara y además incluye un efecto satinado ideal. Su precio es de 59,95 euros y ¡aún está disponible en todas las tallas!

Blazer satinada arga de cuello solapa y con manga larga. (59,95 EUR), Short tipo ciclista (7 EUR). pinit ZARA/SHEIN.

¿Preparada para apuntarte este otoño a la tendencia más chic?