11 oct 2019

Compartir en google plus

Puede que ni hayas sacado aún del fondo del armario los jerséis de lana que nos abrigan del frío en plena temporada invernal, pero si ese es tu caso, quizá esta idea de estilismo de Rocío Osorno te convenza para hacerlo cuanto antes. Aunque en Sevilla, su ciudad, aún hace bastante calor, la diseñadora e influencer está ya metida de lleno en las colecciones de invierno, con lo que tiene que ingeniárselas para lucir las nuevas prendas en condiciones climatológicas adversas. Resultado: soluciones creativas que nos encantan.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo en el que Mar Saura nos enseña a elegir jersey.

Rocío Osorno ha convertido un jersey de rayas y oversize de Lefties en un vestido, cosa que le permite lucir pierna bronceada y, de paso, no tener que añadir ninguna prenda más al look. La verdad es que está guapísima con este diseño en distintos tonos de marrón que acentúan el moreno de su piel. Además, la ilusión de que no lleva nada debajo resulta súper sexy.

El segundo jersey de Lefties que Rocío Osorno ha fichado para su armario de invierno. pinit LEFTIES

La clave de que este estilismo funcione tan bien no es solo que el jersey sea oversize, sino que Rocío Osorno opta por llevarlo al menos dos tallas más grande de lo que necesitaría: lleva la talla L y, probablemente, a ella le bastaría con la S. Además, añade debajo una camiseta blanca que asoma ligeramente y que nosotras cambiaríamos por una camisa extra larga. Quedaría francamente genial.





VER 12 FOTOS Los jerséis más bonitos del entretiempo están en Zara, Mango y Stradivarius

Si te atreves con el look de Rocío Osorno, su jersey está aún disponible en la tienda online de Lefties hasta la talla XL y por solo 15,99 euros. Tienes además otro diseño también de rayas pero con cuello redondo y una combinación genial de beis, mostaza y gris. Cuidado de todos modos con este jersey, porque no es oversize, con lo que tendrás que elegir la talla más grande y tener en cuenta que probablemente no quede tan largo como el anterior. El precio es aún menor: 12,99 euros.