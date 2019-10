11 oct 2019

Ojo con Toñi Moreno, que últimamente no deja de darnos looks de sobresaliente. El embarazo le está sentando muy bien y además de estar mucho más guapa, parece que también le ha dado un extra de estilo a todo lo que se pone. Desde un vestido de Zara hasta un traje de lentejuelas que ya le habíamos visto a una influencer. Todo lo queda bien. Su último look, de hecho, nos ha encantado, con un traje de chaqueta negro con solapa de brillos y una camiseta de película que ha tenido un éxito tremendo entre sus seguidores.

Un look de traje aparentemente sobrio al que Toñi le pone un toque divertido con unas zapatillas de deporte blancas (nos encanta la combinación de traje con zapatillas) y una camiseta de la película "Grease" con John Travolta y Olivia Newton-John, sus protagonistas. Una prenda que ha causado furor entre sus seguidores, lo que ha procado que la presentadora desvele la firma a la que pertenece. Se trata de la marca española Be hapiness, especializada en camisetas con dibujos de cantantes y actores, con un punto canalla que a la presentadora le sienta fenomenal.

Esta es la camiseta de la película "Grease" que lelva Toñi Moreno. Es de la firma Be hapiness. pinit

La camiseta de Grease que ha elegido Toñi es un modelo unisex (muchos de la colección lo son), 100% de algodón y cuesta 41,90 euros. Hay tallas desde la XS hasta la XL y, e momento, hay disponibilidad en la web, pero ya nos advierten de que se está vendiendo por minutos.

Y es que últimamente, todo lo que se pone la presentadora se convierte en tendencia. Sobre todo un look como este, cómodo y divertido, con el que ha decidido ponerle al mal tiempo buena cara, después de la ruptura con su pareja, la cantante Rosana.