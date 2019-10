1 oct 2019

Compartir en google plus

Si había algo que Toñi Moreno deseaba con todas sus fuerzas, era quedarse embarazada. Por eso, ahora que lo ha conseguido y que acaricia la maternidad con la punta de los dedos, no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar en sus redes sociales cómo va avanzando su estado de gestación.

Hasta ahora lo hacía en solitario, pero ayer quiso ponerse de perfil al lado de otra mujer que también se convertirá en madre en los próximos meses, aunque para ella sea repetir experiencia. Hablamos de Pastora Soler, que le concedió una entrevista a la de Sanlúcar de Barrameda y, al acabar. accedió a hacerse una foto juntas.

"No me resisto a mostraros esta foto. Hoy hemos compartido plató en algo que veréis pronto... Compartimos también la ilusión por traer al mundo a una nueva personita... y la pasión por nuestro trabajo. Amiga @pastora_soler qué maravilla tenerte como amiga. Te quiero", escribía Toñi al lado de una imagen que no tardaba en hacerse viral.

La cantante aprovechó uno de sus conciertos celebrados el pasado mes de agosto para dar la buena noticia de que sería madre de nuevo. La presentadora se vio obligada a confirmarlo después de que, en el mes de junio, la revista 'Lecturas' adelantara la información, aunque a ella, por prudencia, le hubiese gustado esperar un poco más.