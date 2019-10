14 oct 2019 Aloña Fdez. larrechi

Mery Turiel está pasando unos días en Nueva York, y además de ponernos los dientes largos con las estampas de la ciudad de los rascacielos, no deja de sorprendernos con los looks que ha metido en su maleta. Tras descubrirnos unas botas de Pull & Bear que pegan absolutamente con todo, ahora la valenciana nos ha sorprendido con un vestido vaporoso espectacular que, con Central Park como escenario, se convierte en uno de los must de este otoño.

La firma británica Ghost es la culpable de este nuevo capricho que queremos tener ya en nuestro armario. Un vestido cruzado con mangas de blusón y ribetes de volante (188 euros) que combina la estética vintage con una textura de efecto arrugado. Y si tú también te has enamorado de esta unión irresistible del color coral con un estampado de estrellas blancas, no tienes más que visitar su web para hacerte con él, aunque solo quedan tres tallas, XXS, XS y L. Si lo tuyo es la XL no te desanimes, porque puedes encontrarla en Asos (159,99 euros).

El vestido de Ghost que lleva Mery Turiel también está a la venta en Asos, además de en la web de la firma.

Aunque en la imagen de la marca vemos a la modelo con botas, Mery Turiel optó por un calzado más cómodo para recorrer las calles de Nueva York, tal y como compartió con sus seguidores. “Me puse este vestido con zapatillas y no podía ir más cómoda. Y lo guay es que si le ponéis tacones u otro tipo de calzado, parece un vestido completamente diferente” compartió la influencer en una de sus stories.

Mery Turiel contaba en sus stories que había combinado este evstido de gasa rojo con unas zapatillas.

Así que, además de ser un vestido precioso, se adapta a cualquier estilismo y se convierte en una excelente elección tanto para recorrer la ciudad como para acudir a una fiesta. ¡Qué más se puede pedir!