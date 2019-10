14 oct 2019

La ropa efecto piel se ha convertido en un must have del otoño. No hay influencer que no tenga algo de este tejido y Nagore Robles ha demostrado que le encanta, ya que se lo hemos visto en más de una ocasión. De los tres looks de Nagores imprescindibles para el otoño, había uno en el que llevaba un pantalón de efecto piel de Zara. Para otra ocasión probó suerte con una falda midi de tubo de Mango y ahora ha dado con otra que sienta mucho mejor y que es aún más barata. Una de Bershka con la que ha conseguido el look de oficina perfecto.





Nagore Robles con falda de Bershka y blusa de Minueto .

Para realizar su papel de asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Nagore escogió una de las prendas de efecto piel de Bershka. La firma de Inditex ha sacado a la venta ropa con este tejido entre las que se encuentra un peto muy original que ha llevado Ana Moya y la falda que ha vestido la colaboradora. Se trata de un modelo midi con cintura fruncida efecto paper bag elástica, cierre de cremallera y botones y una abertura frontal que le da un toque sexy. Sin embargo, sin duda, lo mejor es su precio. Cuesta 17,99 euros y es de las prendas de efecto piel más baratas que hemos visto hasta ahora.

Esta es la falda de Bershka de efecto piel que ha llevado Nagore Robles (17,99 euros).

Nagore la combinó con una blusa con lazada al cuello, otra de las tendencias que inunda las tiendas. En concreto, la presentadora escogió un modelo de la firma Minueto con estampado de leopardo y estrellas rojas (39,90 euros). Completó el look con unos stilettos rojos a juego con la blusa y una coleta para dar protagonismo al lazo negro. Un look divertido, perfecto para el otoño con el que Nagore, una vez más, nos ha enamorado. Además, es de inspiración working y por eso ya hemos añadido a nuestra wishlist esta falda.