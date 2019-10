17 oct 2019

No podemos ser más fans de Mery Turiel: nos encanta la manera en que selecciona, combina y luce prendas del low cost que, en sus estilismos, funcionan a la perfección. No es una tarea fácil: los diseños baratos son muchas vees bastante básicos y parcos en decoración, con lo que resulta difícil mostrarlos de manera interesante. en su último viaje a Nueva York, Turiel nos mostró una vez más el truco para elevar cualquier outfit barato que no por repetido deja de ser menos efectivo: añadir un complemento del mundo del lujo. Esta vez, por suerte, incluso podemos pasar por alto el bolso de Yves Saint Laurent: este look peluche de Pull&Bear nos encanta hasta sin lujo.

Los pantalones cargo y el jersey de pico de Pull&Bear que lleva Mery Turiel. pinit INSTAGRAM

El cierto total de Mery Turiel a la hora de combinar cuatro piezas bastante básicas de Pull&Bear es entonar casi todo el look en los alrededores del color crudo. Tanto el abrigo de peluche, precioso, como las botas de montaña y el jersey de pico están en la misma línea clara del universo del color beis o arena. Romper con los pantalones cargo verde oliva es una buenísima idea que mejora aún más con el bolso de cadena y ante marrón. Un diez en combinación de colores para Mery Turiel.

Fantástico abrigo de peluche de Pull&Bear, elegido por Mery Turiel. pinit PULL&BEAR

El abrigo de borreguillo de la nueva colección de Pull&Bear es tan bonito, que nos ha convencido para volver a apostar por la tendencia peluche este próximo invierno. Lleva un cierre cruzado con cuatro botones, cuello de solapa y manga larga y cuesta 49,99 euros. Es el típico diseño que no te vas a quitar mientras dure el frío.

El jersey con cuello de pico de Pull&Bear, en el mismo tono que el abrigo. pinit PULL&BEAR

El jersey también es muy amoroso y versátil. El color arena lo convierte en esa prenda de abrigo básica que vas a poder introducir en muchísimos estilismos de invierno. Además, gracias al cuello de pico puedes incluir una camisa que contraste y añada una capa más al look. Lleva remates en rib en cintura y mangas y cuesta 22,99 euros.

Botas de montaña color arena: perfectas para caminar sin perder estiilo. pinit PULL&bEAR

El pantalón cargo color verde es uno de los básicos de Pull&Bear: lleva bajo elástico, cintura con trabillas y está confeccionado en algodón cien por cien (25,99 euros). Las botas de trekking color beis son un hit de la tendencia de otoño, gracias a su suela gruesa y a la mezcla de materiales. Cuestan 39,99 euros y son otra buena inversión que aprovecharás durante varias temporadas.