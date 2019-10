18 oct 2019

Su paso por 'Masterchef Celebrity' ha conseguido que Tamara Falcó se haya introducido en el mundo culinario. Entre los últimos eventos en los que hemos podido ver a la hija de Isabel Preysler, se encuentra una visita al Mercado Gastronómico. Allí, además de su faceta como cocinera, Tamara ha dejado claro que su papel como influencer tampoco se le da nada mal. Ha comenzado a compartir a través de su cuenta de Instagram los looks que escoge y no nos extraña porque son todo un éxito. Hace unos días presumía del vestido de flores más bonito del otoño y que es de una de las firmas favoritas de las instagramers y de otro que tiene lista de espera. Ahora nos ha dado una lección de estilo con un outfit ideal que ha llevado al evento.

Este es el look que escogió Tamara Falcó para asistir al Mercado Gastronómico. pinit gtres

La concursante de 'Masterchef Celebrity' escogió para ese día un look que firma THE 2ND SKIN CO. Un conjunto formado por un pantalón de pinzas y de tiro alto en azul claro que combinó con una blusa que se llevaba todo el protagonismo. El top era de color negro, sin una manga y tenía volantes en el cuello y en el lateral. Añadió también un lazo en la cintura del pantalón, un clutch metalizado, unas sandalias negras de Jimmy Choo y unos pendientes de Tous.

La idea de Tamara Falcó nos ha encantado, por lo que nos hemos puesto manos a la obra para buscar una copia. Y ha sido fácil. En Zara hay una camisa de tejido popelín en color negro con volantes muy parecida. Cuesta 29,95 euros, está disponible desde la talla XS a la XXL y también la puedes encontrar en blanco. No tiene las mangas asimétricas, pero sirve para copiarle este lookazo a la concursante del programa de cocina. Los pantalones de pinzas puedes encontrarlos muy similares en cualquier tienda e incluso en otro color, y combinándolos con un zapato bajo obtendrás un look de oficina perfecto.