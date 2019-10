20 oct 2019

Ya no hay excusas para los jerséis. Y no lo decimos nosotras, lo dice Rocío Osorno en su última publicación de Instagram. En ella, además, nos da una verdadera lección de estilo con, precisamente, un jersey granate de manga con volumen que no hemos tardado en fichar y que ya tenemos en nuestra lista de compras para el frío.

No es la pirmer vez que la influencer se pone un jersey este otoño. Nos dejó con la boda abierta con un modelo verde cropped de Zara que combinó con mom jeans y con otro oversize de Lefties que se puso como vestido. Rocío Osorno se atreve con todo y esta vez, ha combinado el jersey con una minifalda en un outfit 100 otoñal.

Como ella misma ha contado a sus seguidores de Instagram, que preguntaban de forma insistente de dónde era el jersey, Rocío ha desvelado que es un modelo de Asos. En un tono granate perfecto, cropped (ella deja ver ligeramente su abdomen, pro se puede llevar con un pantalón de tiro alto para no pasar frío) y con unas mangas muy, muy, llamativas gracias a su volumen en los hombros. Una prenda que está a la última moda y que puedes encontrar en su web por 33,99 euros. Si te gusta, no tardes en comprarlo porque las tallas pequeñas están empezando a agotarse por momentos.

El jersey cropped granate que lleva Rocío Osorno es de Asos (33,99 euros). pinit asos

pero lo mejor del jersey es que queda de sobresaliente con una minifalda, como lo lleva Rocío. La influencer lo ha combinado con un modelo con volante, en un tejido parecido al denim con costuras blancas en vertical que hacen que se ajuste al cuerpo y estilice la figura. También es de Asos, pero no de marca propia, es de River Island y cuesta 43,99 euros. En este caso sí hay disponibilidad en todas las tallas que, además, tienen un abanico enorme: de la 32 a la 44.

Minifalda de River Island, a la venta en Asos (43,99 euros). pinit asos

Y ya para rematar el look, Rocío ha cambiado el cinturón original, que era en el mismo tejido que la falfa, y se ha puesto uno mucho más especial, un modelo con strass en la hebilla, de Zara. Cuesta 17,95 euros y ya hay alguna talla agotada.

Rocío Osorno ha cambiado el cinturón que viene con la prenda por este, de Zara (17,95 euros). pinit zara

En resumen, que Rocío Osorno ha dado con el look de otoño perfecto con este combo de jersey y minifalda que ya nos ha conquistado.