14 oct 2019

Aunque este otoño comenzamos a ver muchos looks monocromáticos en color blanco en las propuestas del low cost, no podemos decir que sea una originalidad de esta temporada. En realidad, el truco de iluminar los estilismos con este tono es habitual en los estilismos del invierno y una herramienta útil en el entretiempo, cuando el calor no se ha ido totalmente del calendario. Es el caso de Rocío Osorno, quien se las arregla gracias al blanco para lucir las nuevas tendencias aún bajo el veroño que disfruta Sevilla, su ciudad natal. Y lo hace hackeando con éxito el peligro de todo outfit monocolor: que quede totalmente aburrido y plano.

El fantástico look blanco de Rocío Osorno, combinado con accesorios negros. pinit INSTAGRAM

En realidad, el estilismo blanco que nos propone Rocío Osorno no puede ser más básico: sus piezas principales son unos vaqueros blancos que seguro que ya tienes en el armario y una camisa del mismo tono. La blusa es de la nueva temporada de Zara, así que cuenta con los detalles románticos que dicta la tendencia del otoño: lleva un cuello bobo acabado en volantes, detalles bordados y un corte en la cintura adornado con frunces (29,95 euros). Llevado así, el estilismo sería terriblemente soso, de ahí la jugada magistral de los complementos.

Para evitar que su look sea totalmente plano, Rocío Osorno lo combina con tres complementos en negro riguroso: el contraste es fantástico. Además, son tres accesorios con muchísima presencia. A los pies, las inevitables botas de cowboy que puedes encontrar ahora mismo a precios accesibles en cualquier tienda del low cost (las que lleva Rocío son de Isabel Marant). El cinturón con tachuelas también es un diseño habitual y popular que encuentras en Zara (19,95 euros). Y el precioso bolso acolchado de Chanel está fuera del alcancé de la mayoría, pero Zara tiene un diseño acolchado muy inspirado en este que sale por 29,95 euros. No lo dudes: funciona.